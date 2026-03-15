СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими под Новосибирском

Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло вечером 14 марта на федеральной трассе.

Источник: Om1 Новосибирск

В Болотнинском районе Новосибирской области вечером 14 марта произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По информации регионального следственного управления СК России, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.

В результате аварии двое человек погибли на месте, ещё трое скончались в медицинском учреждении спустя непродолжительное время.

«По данному происшествию Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.