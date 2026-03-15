Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тверской области при атаке БПЛА пострадали окна и фасад дома

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Окна и фасад частного жилого дома частично повреждены в результате атаки БПЛА в городе Конаково Тверской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

Источник: © РИА Новости

«В результате отражения атаки БПЛА в городе Конаково частично повреждены окна и фасад частного жилого дома. Двое взрослых и ребенок не пострадали», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что на месте проводятся работы по обследованию дома на предмет безопасности.

«Дал поручение главе округа совместно с ГУ МЧС региона в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, организовать необходимую помощь семье», — добавил губернатор.

