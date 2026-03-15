В Тверской области при атаке БПЛА пострадали окна и фасад дома

«В результате отражения атаки БПЛА в городе Конаково частично повреждены окна и фасад частного жилого дома. Двое взрослых и ребенок не пострадали», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на месте проводятся работы по обследованию дома на предмет безопасности.
«Дал поручение главе округа совместно с ГУ МЧС региона в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, организовать необходимую помощь семье», — добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше