В Хабаровске пожарные спасли 11 человек из задымленного общежития

Сообщение о возгорании поступило в 13:37. Очаг находился в квартире на третьем этаже, и едкий дым мгновенно заполнил коридоры здания. Пока одни расчеты боролись с огнем, другие бросились на поиск людей. Пятерых человек пришлось снимать прямо из окон с помощью автолестницы. Еще шестерых жильцов, среди которых были двое детей, пожарные вывели по лестничным маршам, надев на них специальные спасательные устройства.