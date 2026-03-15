В Хабаровске пожарные спасли 11 человек из задымленного общежития

Днем 15 марта в Северном микрорайоне Хабаровска развернулась масштабная спасательная операция. Из-за пожара в бывшем малосемейном общежитии на улице Ясной десятки людей оказались в ловушке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сообщение о возгорании поступило в 13:37. Очаг находился в квартире на третьем этаже, и едкий дым мгновенно заполнил коридоры здания. Пока одни расчеты боролись с огнем, другие бросились на поиск людей. Пятерых человек пришлось снимать прямо из окон с помощью автолестницы. Еще шестерых жильцов, среди которых были двое детей, пожарные вывели по лестничным маршам, надев на них специальные спасательные устройства.
Еще 20 человек смогли выбежать на улицу самостоятельно до приезда спасателей. Благодаря оперативным действиям бойцов МЧС, в происшествии никто не пострадал.
Огонь успел распространиться на площади 70 квадратных метров. С пламенем боролся 31 человек личного состава при поддержке 9 единиц техники. Полностью ликвидировать последствия пожара удалось к 15:14. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России, которые устанавливают, что именно стало причиной возгорания.