Канский наркокурьер прятал метадон в квартире и сарае во дворе

В Канске полицейские задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Ранее судимый мужчина нигде не работал и решил заработать в качестве наркокурьера, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Оперативники выяснили, что подозреваемый продумал схему распространения: он готовил дозы дома, затем выносил их в сарай во дворе, а оттуда раскладывал по тайникам. Однако реализовать план не успел — в первых числах февраля он попал под наблюдение сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков.
При задержании в квартире мужчины нашли два пакетика с почти 6,5 граммами вещества, содержащего метадон. В хозпостройке рядом с пятиэтажкой обнаружили еще три пакетика с 0,7 грамма аналогичного состава, приготовленные к сбыту. Также полицейские изъяли электронные весы, упаковку, банковскую карту и телефон с данными о противоправной деятельности.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. На время расследования подозреваемый заключен под стражу.