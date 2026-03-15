Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в Россоши Воронежской области

Как известно, вечером 14 марта в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской в городе Россошь произошел взрыв, в результате которого погибла 84-летняя женщина.
— На место происшествия выезжал представитель Россошанской межрайонной прокуратуры для выяснения обстоятельств случившегося, — уточнили в надзорном ведомстве Воронежской области.
Прокуроры проводят проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
— Соблюдение жилищных прав граждан взято прокуратурой на контроле, — добавили в ведомстве.