Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в Россоши Воронежской области

На место происшествия выезжал представитель межрайонного надзорного ведомства.

Как известно, вечером 14 марта в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской в городе Россошь произошел взрыв, в результате которого погибла 84-летняя женщина.

— На место происшествия выезжал представитель Россошанской межрайонной прокуратуры для выяснения обстоятельств случившегося, — уточнили в надзорном ведомстве Воронежской области.

Прокуроры проводят проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

— Соблюдение жилищных прав граждан взято прокуратурой на контроле, — добавили в ведомстве.