Отключения света произошли в Красноярске из-за метели

Сегодня днем в Октябрьском, Советском и Центральном районах города произошли отключения электроэнергии. Причиной технологических нарушений стали неблагоприятные метеоусловия — порывы западного ветра до 25 м/с и метель.
По данным муниципальной службы 005, без света остались десятки домов. В Октябрьском районе под отключение попали дома на Калинина, Курчатова, проспекте Свободном и в микрорайоне Мясокомбинат. В Зеленой Роще обесточены здания на проспекте Металлургов, улицах Тельмана и Быковского, а в Покровке — на Линейной, Мужества, Караульной и Шахтеров.
Как сообщили в «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго», специалисты компании переведены в режим повышенной готовности. В ведомстве пояснили, что отключения в разных районах носят точечный характер, а бригады оперативно выезжают на места для восстановления снабжения. Сейчас на дежурстве находятся более 1300 сотрудников и 800 единиц техники.
Энергетики планируют восстановить подачу ресурса к 17:00. Жители могут узнать информацию о ходе работ или сообщить о новых авариях по круглосуточному телефону «Светлой линии» 8−800−220−0−220.