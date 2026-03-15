В центре Уфы рухнула крыша

«По предварительным данным, сегодня днем частично обрушилась крыша двухквартирного дома по ул. Гоголя. Пострадавших нет. Жительница поврежденной квартиры будет размещена в городском центре временного содержания граждан», — рассказали в прокуратуре РБ.