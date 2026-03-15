В центре Уфы рухнула крыша

В Уфе из-за накопившегося снега частично обвалилась крыша одноэтажного дома на улице Гоголя. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты.

«Без пострадавших, — отметили спасатели. — На месте работают все экстренные службы».

Площадь обрушения кровли составила 25 квадратных метров, добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Между тем, как сообщили в прокуратуре, начата проверка по факту частичного обрушения кровли одноэтажного дома.

«По предварительным данным, сегодня днем частично обрушилась крыша двухквартирного дома по ул. Гоголя. Пострадавших нет. Жительница поврежденной квартиры будет размещена в городском центре временного содержания граждан», — рассказали в прокуратуре РБ.

Как ранее сообщал Башинформ, вчера в селе Краснохолмский Калтасинского района из-за снега частично обрушилась кровля многоквартирного дома. Из-за обильного скопления снега не выдержала конструкция кровли — частично обрушилась шиферная крыша двухэтажного 16-квартирного жилого дома на улице Фрунзе. К счастью, никто не пострадал.