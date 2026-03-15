Иран атаковал штаб полиции Израиля и центры безопасности

По ее информации, военные Ирана также атаковали специальное подразделение полиции Израиля «Лахав-433» и центр спутниковой связи Gilat Defense.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), чье заявление распространило агентство Tasnim, утверждал, что в ходе очередного этапа операции «Правдивое обещание — 4» поразил Тель-Авив и базы США в Ираке и Кувейте.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против исламской республики. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле и базы США в регионе. В результате ударам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.