22 человека пострадало. Главное о ДТП с трамваями в Москве

В Москве два трамвая столкнулись на дублере Волоколамского шоссе. В столичной Госавтоинспекции сообщили о 22 пострадавших, 5 из которых — дети.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, предварительной причиной столкновения стал сход одного из трамваев с рельсов из-за технической неисправности.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- На дублере Волоколамского шоссе произошло ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
- В столичном ГУ МВД уточнили, что столкновение произошло на улице Водников в районе дома 1.
- Порядка 70 человек находились в двух трамваях в момент их столкновения.
- На месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи.
Пострадавшие
- 22 человека пострадали в результате аварии, 5 из них — дети, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
- Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Причина ДТП
- В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что предварительной причиной ДТП может быть техническая неисправность одного из трамваев.
Расследование
- Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин аварии.
- Специальная комиссия с участием экспертов Московского метрополитена и производителя трамваев установит причины ДТП на западе Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.
Решения властей
- Компенсационные автобусы после ЧП с участием двух трамваев на западе Москвы начали перевозить пассажиров от остановки «Братцево» до станции метро «Сокол», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
- Схема движения транспорта изменена на Волоколамском шоссе в Москве: закрыт съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр.