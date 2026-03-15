Вашингтон
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

22 человека пострадало. Главное о ДТП с трамваями в Москве

Среди пострадавших есть пятеро детей.

В Москве два трамвая столкнулись на дублере Волоколамского шоссе. В столичной Госавтоинспекции сообщили о 22 пострадавших, 5 из которых — дети.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, предварительной причиной столкновения стал сход одного из трамваев с рельсов из-за технической неисправности.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • На дублере Волоколамского шоссе произошло ДТП с двумя трамваями, один из них сошел с рельсов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
  • В столичном ГУ МВД уточнили, что столкновение произошло на улице Водников в районе дома 1.
  • Порядка 70 человек находились в двух трамваях в момент их столкновения.
  • На месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи.

Пострадавшие

  • 22 человека пострадали в результате аварии, 5 из них — дети, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
  • Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причина ДТП

  • В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что предварительной причиной ДТП может быть техническая неисправность одного из трамваев.

Расследование

  • Столичная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин аварии.
  • Специальная комиссия с участием экспертов Московского метрополитена и производителя трамваев установит причины ДТП на западе Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

Решения властей

  • Компенсационные автобусы после ЧП с участием двух трамваев на западе Москвы начали перевозить пассажиров от остановки «Братцево» до станции метро «Сокол», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
  • Схема движения транспорта изменена на Волоколамском шоссе в Москве: закрыт съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр.