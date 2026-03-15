Врезался в машину на обочине: три человека пострадали в аварии в Крыму

По предварительным данным, водитель автомобиля Geely 1969 года рождения, двигаясь со стороны города Евпатории в направлении города Симферополя, допустил наезд на стоящий справа автомобиль Suzuki под управлением водителя 1952 года рождения, который был технически неисправен и частично находился на проезжей части.
«В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki и два пассажира автомобиля Geely получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — проинформировали правоохранители.
Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.