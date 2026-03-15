После взрыва газа в воронежской Россоши организовали ПВР

Администрация района обследует поврежденный дом.

Источник: АиФ Воронеж

В восьми квартирах повреждено остекление в результате взрыва газа в Россоши. Между первым и вторым этажами нарушено деревянное перекрытие. Об этом сообщили в областном правительстве.

На базе гостиницы «Россошь» на улице Пролетарской, 76 открыли пункт временного размещения. Однако местные жители не обратились, все отправились к родственникам.

Администрация района обследует поврежденный дом, привлечена соответствующая организация.

«Решения по дальнейшим действиям будут приняты после получения результатов обследования», — добавили власти.