После взрыва газа в воронежской Россоши организовали ПВР

В восьми квартирах повреждено остекление в результате взрыва газа в Россоши. Между первым и вторым этажами нарушено деревянное перекрытие. Об этом сообщили в областном правительстве.
На базе гостиницы «Россошь» на улице Пролетарской, 76 открыли пункт временного размещения. Однако местные жители не обратились, все отправились к родственникам.
Администрация района обследует поврежденный дом, привлечена соответствующая организация.
«Решения по дальнейшим действиям будут приняты после получения результатов обследования», — добавили власти.