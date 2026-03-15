Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор выпустил памятку для населения из-за возгорания на нефтебазе

Жителям Тихорецкого района советуют промывать глаза и пить больше воды из-за пожара на нефтебазе.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации для жителей Тихорецка в связи с пожаром на нефтебазе.

Населению, находящемуся в районе возгорания, советуют избегать открытого воздуха, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. Рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы.

При появлении симптомов острого заболевания или недомогания (одышка, кашель, бессонница), а также обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что пожар на нефтебазе локализован.