Роспотребнадзор выпустил памятку для населения из-за возгорания на нефтебазе

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации для жителей Тихорецка в связи с пожаром на нефтебазе.
Населению, находящемуся в районе возгорания, советуют избегать открытого воздуха, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. Рекомендуется отказаться от контактных линз в пользу очков, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, а также отказаться от курения. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы.
При появлении симптомов острого заболевания или недомогания (одышка, кашель, бессонница), а также обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
Ранее региональный оперштаб сообщил, что пожар на нефтебазе локализован.