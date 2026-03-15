Инвестировала дни напролет: в Магнитогорске женщина отдала аферистам 4 млн рублей

В Магнитогорске мошенники обманули 41-летнюю женщину и получили больше 4 млн рублей.
Горожанка купилась на рекламу в интернете, обещавшую баснословный доход от инвестиций. Женщина оставила свои данные, и вскоре ей уже звонили самозваные наставники, обещавшие научить биржевым трюкам.
Обнадеженная горожанка сделала первый «взнос» — 8 тыс. рублей.
После этого несколько дней женщина «проходила обучение»: сначала обменивала рубли на криптовалюту, а потом переводила на счета куратора. Так она потратила все свои сбережения — 947 тыс. рублей.
Жажда прибыли и уговоры аферистов затмили здравый смысл. Еще несколько дней горожанка оформляла кредиты, чтобы снова отдать деньги преступникам. Она взяла в долг в общей сложности 3,1 млн рублей.
— Для создания иллюзии успешного заработка мошенники даже позволили жертве вывести 228 тысяч рублей. Однако, когда женщина решила обналичить оставшиеся средства, «аналитик» потребовал довнести еще денег, объясняя это внутренними правилами платформы, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Женщина попросила еще полмиллиона рублей в долг у знакомой. После этого она попыталась вывести свой «доход», но сделать это оказалось невозможно.
Лишь тогда горожанка поняла, что попалась на удочку аферистов. Она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.