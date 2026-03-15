В Калининграде водитель электросамоката наехал на пенсионерку

Потеплело, сошел снег — и в полицейских сводках вновь замелькали обладатели средств индивидуальной мобильности.
Около 10 часов утра 14 марта на Моспроспекте в Калининграда, 63-летний водитель «Рено», выезжая с прилегающей к дому 5/17 территории, сбила 44-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. А в девятом часу утра 15 марта на улице Гайдара 25-летний электросамокатчик в прямом смысле этого слова наехал на 71-летнюю женщину-пешехода.
В тот же день, около 11 часов в Черняховске под колеса «Фольксвагена» попала 80-лньняя местная жительница. Водитель автомобиля не убедился предварительно в безопасности окружающих, прежде чем начать движение задним ходом.
Велосипедист и оба пешехода получили телесные повреждения. По фактам инцидентов проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.