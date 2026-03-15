Десятки домов в Красноярске остались без света из-за внезапной пурги

Аварийные отключения начались по всему городу из-за короткой бури.

Источник: Комсомольская правда

Резкая и короткая буря не прошла для Красноярска бесследно — сразу в нескольких районах города были зафиксированы перебои с электроэнергией.

По данным диспетчерской службы городского хозяйства Красноярска, аварийные отключения были в части Октябрьского района: в основном, в частном секторе, а также на улицах Курчатова, Вербной, 2-ой Огородной, Можайского, Красной Армии; Серова; Путиловской, Памяти Героев и проспекте Свободный.

В Советском районе без света частично остались улицы Тельмана, Металлургов, Устиновича, Терешковой, Быковского, Джамбульская, Новгородская, а также деревня Песчанка. Отключения коснулись и микрорайона Покровский в Центральном районе: тут аварии оставили без электричества дома по улицам Линейной, Мужества, Петра Ломако, Караульной, Шахтеров, Дмитрия Мартынова, Чернышевского, Абытаевской и 4-ой Дальневосточной.

Отключениями по сетям занимаются «Россети Сибирь», из-за погоды энергетики работают в режиме повышенной готовности. Свет во все дома обещают вернуть до вечера 15 марта.

