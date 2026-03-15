Взрыв газа в жилом доме унес жизнь пожилой женщины

Что известно о случившемся на настоящий момент — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме унес жизнь пожилой женщины. Трагедия произошла в городе Россошь Воронежской области. В результате пострадали восемь квартир.

Организовали ПВР.

Взрыв раздался поздним вечером субботы, 14 марта, в жилом доме на площади Октябрьской.

Известно о гибели 83-летней женщины, пострадавших нет.

Как рассказали в городской администрации, на место ЧП выехали специалисты ПЧ-25, центра по ГО и защите от ЧС, филиалов «Газпром газораспределение Воронеж» и «Россетей», УК «Химик».

В восьми квартирах повреждено остекление, между первым и вторым этажами нарушено деревянное перекрытие. На базе местной гостиницы организовали пункт временного размещения, однако необходимости в нем не возникло — жители разместились у родственников.

Сейчас администрация района обследует поврежденный дом, привлечена соответствующая организация.

«Решения по дальнейшим действиям будут приняты после получения результатов обследования», — прокомментировали в областном правительстве.

Уголовное дело.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Воронежской области.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Обстоятельства случившегося выясняются.

На место происшествия выезжал представитель Россошанской межрайонной прокуратуры.

«Организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение жилищных прав граждан взято прокуратурой на контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве.