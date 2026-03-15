Взрыв газа в жилом доме унес жизнь пожилой женщины

Взрыв газа в многоквартирном жилом доме унес жизнь пожилой женщины. Трагедия произошла в городе Россошь Воронежской области. В результате пострадали восемь квартир. Что известно о случившемся на настоящий момент — в нашем материале.
Организовали ПВР.
Взрыв раздался поздним вечером субботы, 14 марта, в жилом доме на площади Октябрьской.
Известно о гибели 83-летней женщины, пострадавших нет.
Как рассказали в городской администрации, на место ЧП выехали специалисты ПЧ-25, центра по ГО и защите от ЧС, филиалов «Газпром газораспределение Воронеж» и «Россетей», УК «Химик».
В восьми квартирах повреждено остекление, между первым и вторым этажами нарушено деревянное перекрытие. На базе местной гостиницы организовали пункт временного размещения, однако необходимости в нем не возникло — жители разместились у родственников.
Сейчас администрация района обследует поврежденный дом, привлечена соответствующая организация.
«Решения по дальнейшим действиям будут приняты после получения результатов обследования», — прокомментировали в областном правительстве.
Уголовное дело.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Воронежской области.
Следователи и криминалисты осматривают место происшествия с привлечением специалистов и экспертов. Обстоятельства случившегося выясняются.
На место происшествия выезжал представитель Россошанской межрайонной прокуратуры.
«Организована проверка исполнения законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Соблюдение жилищных прав граждан взято прокуратурой на контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве.