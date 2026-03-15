В Уфе обвалилась крыша дома Шапина

Каменный дом с цокольным этажом, принадлежавший известному банкиру и владельцу хлеботоргового предприятия Шапину, был построен в 1880 году. В 1915 году усадьбу приобрела Фролова. С 1926 года здание принадлежало Башмаслосоюзу. В 1930 году здесь располагалась санчасть НКВД, позже к дому пристроили кирпичный жилой корпус. В 1957 году дом полностью заселили жильцами.