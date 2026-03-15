В Уфе обвалилась крыша дома Шапина

Сегодня, 15 марта, в Уфе обвалилась крыша исторического здания — дома Шапина на улице Гоголя. Информацию об этом сообщили в МЧС республики.
По данным спасателей, кровля двухквартирного дома частично обрушилась из-за скопившегося снега. Площадь обрушения составила 25 кв. м.
На месте происшествия работают экстренные службы. Проверку также проводит прокуратура Башкирии — на место выехал прокурор Кировского района Уфы Денис Семёнов.
В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако после обрушения была повреждена квартира — её хозяйку разместят в городском центре временного содержания граждан.
Каменный дом с цокольным этажом, принадлежавший известному банкиру и владельцу хлеботоргового предприятия Шапину, был построен в 1880 году. В 1915 году усадьбу приобрела Фролова. С 1926 года здание принадлежало Башмаслосоюзу. В 1930 году здесь располагалась санчасть НКВД, позже к дому пристроили кирпичный жилой корпус. В 1957 году дом полностью заселили жильцами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.