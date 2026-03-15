Экс-мэру Болдурешт, осужденному за смертельный наезд на 14-летнего подростка, скостили срок в колонии полузакрытого типа: На то, что он скрылся с места преступления и оставил ребенка умирать, судья закрыла глаза

Два года мурыжили, а потом одну из статей отменили из-за истечения срока давности — как раз двух лет — у судьи не было времени.

Источник: Комсомольская правда

Никанор Чокинэ приговорен к семи годам тюрьмы, хотя по закону ему грозило до девяти: 7 лет за смертельное ДТП и 2 года за побег с места происшествия и неоказание помощи умирающему несовершеннолетнему.

Но вторую статью судья Лилия Лупашко просто закрыла по истечению срока давности. Она заверяет, что работала день и ночь, но не успела вовремя ознакомиться с материалами дела.

На вопрос журналистов, нет ли здесь коррупционного сговора, Лупашко замахала руками: «Как вам такое в голову пришло?».

Сообщник Чокинэ Ион Андронаке приговорен к 2 годам лишения свободы в учреждении полуоткрытого типа. По факту же он отсидит лишь шесть месяцев, а оставшаяся часть наказания — 1 год и 6 месяцев — будет условно приостановлена на испытательный срок три года, «чтобы ему был дан шанс реабилитироваться перед обществом».

И это хваленая реформа юстиции — мурыжить дело два года до истечения срока давности преступления? Позор, цинизм и шапито.

Кстати, Чокинэ проходит подозреваемым по новому уголовному делу. Но это не означает, что он окажется в тюрьме.