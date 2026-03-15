В Красноярске уже неделю ищут пропавшего на Столбах мужчину

В Красноярске седьмые сутки продолжаются поиски горожанина Виктора Потаенкова. Последний раз его видели 9 марта на входе в национальный парк «Столбы».
Как рассказали в отряде «ЛизаАлерт», в поисках на 15 марта участвуют отрудники СРПСО МЧС и подготовленные опытные добровольцы отрядов «ЛизаАлерт» и «Азимут». Поисковики осматривают тропы, возможные сходы с них, территорию обследуют с беспилотника. Задачи по поиску мужчины отрабатывают несколько десятков человек.
Напомним, 55-летний Виктор Потаенков пошел прогуляться на «Столбы» и бесследно пропал. Ранее он собирался поехать гулять с собакой совсем в другое место, но изменил свои планы — доехал на своем «Форде Фокус» до визит-центра Восточного входа нацпарка и отправился в поход. О его судьбе до сих пор ничего не известно.
В соцсетях удивляются, что Виктора до сих пор не нашли — он был в яркой куртке и ботинках, в которых далеко по снегу не уйдешь. А альпинист Николай Захаров в разговоре с «КП-Красноярск» отметил, что заблудиться в этой местности очень сложно.