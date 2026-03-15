В Татарстане три грузовых вагона с зерном сошли с рельсов

«По предварительным данным, утром 15 марта на железнодорожной станции Юдино в Казани при маневровых работах произошел сход трех вагонов с зерном грузового поезда № 3828. По предварительной версии, инцидент произошел в связи с самопроизвольным переключением стрелки. Пострадавших нет, препятствий движения железнодорожных составов нет», — отмечается в сообщении.
Следователи выехали на место происшествия. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).