В Татарстане три грузовых вагона с зерном сошли с рельсов

КАЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. На железнодорожной станции Юдино три вагона с зерном сошли с рельсов, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, утром 15 марта на железнодорожной станции Юдино в Казани при маневровых работах произошел сход трех вагонов с зерном грузового поезда № 3828. По предварительной версии, инцидент произошел в связи с самопроизвольным переключением стрелки. Пострадавших нет, препятствий движения железнодорожных составов нет», — отмечается в сообщении.

Следователи выехали на место происшествия. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).