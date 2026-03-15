В Урюпинске рецидивист угнал Ладу с ключами в замке и врезался в бордюр

В Урюпинске Волгоградской области 24-летняя девушка лишилась своей «Лады 211440» из-за простой беспечности. Она обратилась в полицию с заявлением об угоне. Машина стояла во дворе многоэтажки, сигнализации не было, а хозяйка, уходя, просто захлопнула дверь на центральный замок, оставив ключи в зажигании. Этим и воспользовался случайный прохожий.
Поздно ночью странную «Ладу» заметили инспекторы ДПС. Автомобиль ехал прямо по тротуару, а затем с размаху налетел на бордюр. За рулем оказался 29-летний местный житель, который уже был судим ранее. Проверка показала шокирующие результаты: у мужчины нет водительских прав, он сильно пьян, а машина ему не принадлежит.
Сам угонщик объяснил свои действия просто: вечером он гостил у знакомого, выпивал, а выйдя на улицу, увидел открытую машину с ключами. Решил, что это удача, сел за руль и поехал домой. Но далеко уехать не удалось — не справился с управлением и врезался в препятствие. Теперь автомобиль с механическими повреждениями стоит на спецстоянке, а горе-водитель задержан.
В отношении рецидивиста возбудили сразу два уголовных дела: за угон и за повторное вождение в пьяном виде. Ему грозит серьезный срок.
