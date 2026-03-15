В Казани спасатели вызволили детей, застрявших в сугробе у высотки

Трое детей прыгали в снег с ограждения стилобата высотного жилого дома.

Источник: МЧС Татарстана

Спасатели Татарстана оказали помощь детям, попавшим в сложную ситуацию на улице Пилотской у дома 39.

Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112. По информации диспетчера, трое детей прыгали в сугроб с ограждения стилобата высотного жилого дома, в результате застряли в снежной массе и не смогли самостоятельно выбраться.

Прибыв на место вызова, спасатели оперативно оказали помощь пострадавшим. Двое детей — мальчик и девочка — были извлечены из снега без дополнительных сложностей. Для освобождения 13-летнего подростка потребовалось откопать ноги, застрявшие в плотном снегу.

Медицинская помощь детям не потребовалась.