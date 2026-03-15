Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Екатеринбург-Курган» легковушка столкнулась с грузовиком

На Урале иномарка столкнулась с КАМАЗом.

Источник: ГАИ Свердловской области

На трассе «Екатеринбург — Курган» Kia Rio столкнулась с КАМАЗом. Легковушка не уступила дорогу на перекрестке. ДТП произошло утром 15 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

— В результате происшествия пострадала водитель легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована в городскую больницу Каменска-Уральского, — сообщили в ГАИ.

На женщину завели административный протокол по второй части 12.13 статьи КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству), а также по второй части статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести).