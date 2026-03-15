На трассе «Екатеринбург-Курган» легковушка столкнулась с грузовиком

На трассе «Екатеринбург — Курган» Kia Rio столкнулась с КАМАЗом. Легковушка не уступила дорогу на перекрестке. ДТП произошло утром 15 марта. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
— В результате происшествия пострадала водитель легкового автомобиля. С травмами различной степени тяжести она госпитализирована в городскую больницу Каменска-Уральского, — сообщили в ГАИ.
На женщину завели административный протокол по второй части 12.13 статьи КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству), а также по второй части статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести).