В Челябинске девочка получила сотрясение, упав со сломавшихся качелей

В Челябинске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после падения девочки с качелей.
14-летняя горожанка с инвалидностью качалась во дворе на улице Троицкой. Металлическое крепление качелей оборвалось, девочка упала и ударилась головой, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
После жалобы матери в историю вмешались следователи.
— Выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.