В Волгограде дали 10 суток протаранившей 3 авто даме

23-летняя волгоградка получила 10 суток ареста по решению суда за инцидент, произошедший 14 марта в Советском районе.
Девушка села за руль Hyundai Solaris, не имея прав на управление транспортным средством. В пять утра около дома № 1а по ул. Тулака ее машина протаранила припаркованные три авто.
От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения она отказалась. В отношении нее был составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
