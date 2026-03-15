Пьяная волгоградка без прав устроила тройное ДТП и попала в спецприемник

Происшествие случилось рано утром 14 марта 2026 года в Советском районе Волгограда. Около пяти часов утра в дежурную часть ГАИ поступил сигнал о ДТП на улице Тулака напротив дома 1«а», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Прибывшие на место сотрудники выяснили детали аварии. Оказалось, что 23-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Хендэ Солярис», столкнулась сразу с тремя припаркованными машинами. Девушка не имела водительских прав. Более того, она отказалась пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Инспекторы составили на нарушительницу административный протокол. Суд рассмотрел все материалы дела, признал женщину виновной и назначил ей наказание — административный арест сроком на 10 суток.