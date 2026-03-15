Пожар на нефтебазе под Тихорецком на Кубани полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен полностью.

Источник: Комсомольская правда

В Тихорецком районе Краснодарского края полностью ликвидирован пожар на нефтебазе, возникший в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Возгорание произошло в ночь на 15 марта. К утру спасатели ликвидировали два из трех очагов, а в 13:09 справились с последним. В тушении были задействованы 20 расчетов, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации жителям района пить больше воды и промывать дыхательные пути из-за попадания горючих взвесей в воздух.