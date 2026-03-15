Москвич отдал курьеру мошенников 1,8 млн рублей

В ГУ МВД пояснили, что 22-летнему москвичу позвонили неизвестные. Они сообщили о взломе его личного кабинета на «Госуслуги». Злоумышленники убедили молодого человека обналичить сбережения и передать их инкассатору для сохранности. «Для передачи использовались кодовые слова: потерпевший должен был назвать “Мороз”, а курьер — ответить “Снег”, — сказали в пресс-службе.