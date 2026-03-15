Москвич отдал курьеру мошенников 1,8 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у 22-летнего москвича 1,8 млн рублей, обменявшись с ним кодовыми словами «Мороз» и «Снег». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Покровское-Стрешнево задержали 23-летнего жителя Московской области», — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД пояснили, что 22-летнему москвичу позвонили неизвестные. Они сообщили о взломе его личного кабинета на «Госуслуги». Злоумышленники убедили молодого человека обналичить сбережения и передать их инкассатору для сохранности. «Для передачи использовались кодовые слова: потерпевший должен был назвать “Мороз”, а курьер — ответить “Снег”, — сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что мужчина снял и частями передал деньги в нескольких районах города. Ущерб составил более 1,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.