Москвич отдал курьеру мошенников 1,8 млн рублей

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Покровское-Стрешнево задержали 23-летнего жителя Московской области», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД пояснили, что 22-летнему москвичу позвонили неизвестные. Они сообщили о взломе его личного кабинета на «Госуслуги». Злоумышленники убедили молодого человека обналичить сбережения и передать их инкассатору для сохранности. «Для передачи использовались кодовые слова: потерпевший должен был назвать “Мороз”, а курьер — ответить “Снег”, — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что мужчина снял и частями передал деньги в нескольких районах города. Ущерб составил более 1,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.