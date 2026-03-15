Производитель столкнувшихся в Москве трамваев проведет проверку после аварии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Производитель столкнувшихся в Москве трамваев — ПК «Транспортные системы» — проведет проверку после ДТП, в результате которого пострадали 22 человека. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Источник: РИА "Новости"

«Мы внимательно следим за ситуацией с ДТП на улице Водников. Причины установит специальная комиссия из наших специалистов и коллег из Московского метрополитена. Мы проработаем все версии произошедшего. Наши специалисты окажут всю необходимую поддержку для детального разбора инцидента», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные трамваи — 2021 года выпуска, они находятся на контракте жизненного цикла. «Оба прошли ежемесячное регламентное обслуживание, а также обязательное ежедневное техническое обслуживание перед выходом на линию», — добавили в компании.