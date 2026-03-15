Футболист, подозреваемый в убийстве женщины по указке мошенников, начинал карьеру в Ростове

Подозреваемый в убийстве женщины в Москве, оказался молодым футболистом, который начинал карьеру в Ростове. Об этом пишет «КП-Спорт».
По версии следствия, мужчина под влиянием телефонных мошенников пришел в одну из квартир с ломом и болгаркой. В этот момент там находилась 16-летняя дочь хозяйки, которую также ввели в заблуждение мошенники. Предположительно, молодой человек, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей, начал вскрывать сейф. В какой-то момент девочка вышла на улицу, чтобы задержать подходившую к дому мать. Подросток сообщила ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Однако, услышав об этом, мать поспешила в квартиру, чтобы предотвратить действия неизвестного.
Как сообщает следственный комитет, мужчина потребовал от хозяйки жилья назвать код от сейфа, а потом напал на нее с ножом. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый же вскрыл сейф, похитил деньги, другие ценности и по указке мошенников выкинул все это в окно. На следующий день звонившие разрешили ему отпустить дочь убитой и уйти из квартиры.
Подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Во время допроса он во всем признался и раскаялся. Рассказал, что более месяца назад ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что тот должен принять участие в оперативном мероприятии, чтобы избежать уголовной ответственности.
Как сообщает KP.RU, задержанным оказался 20-летний футболист. По данным «КП-Спорт», он начинал карьеру в спортивной академии и ДЮСШ в Ростове. В 2025 году присоединился к команде из Екатеринбурга, которая выступает в дивизионе «Б» Второй лиги.