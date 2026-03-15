В Молдове еще один фермер удерживал в рабстве людей и издевался над ними: Мужчине 29-ти лет отсекли ухо, пытаясь отрубить голову, тащили привязанным на автомобиле — кошмар, что творится

Полиция сообщила, что на севере Молдовы выявлен случай удержания человека в рабстве:
"12 марта сего года 29-летний мужчина обратился к нам с заявлением о том, что подвергся нападению со стороны владельца фермы в Глодянском районе.
В результате оперативных действий сотрудники правоохранительных органов в кратчайшие сроки задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Лицо помещено под стражу на 30 дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело по факту похищения человека".
За скупым сообщением полиции скрывается тот факт, что молодой человек насильственно удерживался одним из фермеров и подвергался неоднократным избиениям, а несколько дней назад насилие переросло в жестокость. Фермер, как утверждается, избил его кулаками, затем привязал к автомобилю и протащил по дороге, а затем даже попытался убить его, положив голову молодого человека на деревянный пень и подняв топор, чтобы ударить его. В последний момент молодой человек сумел избежать смерти, но, лезвие отсекло ему ухо, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
Этот случай подтвердил мэр населенного пункта.
Кроме того, несколько месяцев назад другие рабочие, родом из деревни в Теленештском районе, якобы сбежали оттуда после того, как их тоже жестоко избили.
Напомним, это не единственный случай удержания в людей в рабстве на ферме в Молдове, избиения людей и даже убийств. В Ново-Аненском районе фермер убивал работников и скармливал тела свиньям.