В Молдове еще один фермер удерживал в рабстве людей и издевался над ними: Мужчине 29-ти лет отсекли ухо, пытаясь отрубить голову, тащили привязанным на автомобиле — кошмар, что творится

За скупым сообщением полиции скрывается тот факт, что молодой человек насильственно удерживался одним из фермеров и подвергался неоднократным избиениям, а несколько дней назад насилие переросло в жестокость. Фермер, как утверждается, избил его кулаками, затем привязал к автомобилю и протащил по дороге, а затем даже попытался убить его, положив голову молодого человека на деревянный пень и подняв топор, чтобы ударить его. В последний момент молодой человек сумел избежать смерти, но, лезвие отсекло ему ухо, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».