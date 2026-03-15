В Уфе возбудили уголовное дело после обрушения кровли дома Шапина

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после обрушения части кровли дома Шапина на улице Гоголя.
Сообщается, что у здания, построенного в XIX веке, частично разрушилась крыша. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. В рамках расследования планируют оценить качество содержания дома и очистку крыши от снега.