Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе возбудили уголовное дело после обрушения кровли дома Шапина

Следователи оценят действия ответственных за чистку кровли.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после обрушения части кровли дома Шапина на улице Гоголя.

Сообщается, что у здания, построенного в XIX веке, частично разрушилась крыша. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следователи устанавливают причины случившегося. В рамках расследования планируют оценить качество содержания дома и очистку крыши от снега.