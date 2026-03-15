В Ростове поймали горе-угонщика, перепутавшего места парковки

Вернул машину, но ошибся парковочным местом: в Ростове задержали подозреваемого в угоне.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону хулиган прокатился на чужой машине, а потом решить вернуть ее владельцу, но ошибся и припарковал транспорт в другом месте. В итоге хозяин обратился в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В ситуации начали разбираться после того, как 32-летний мужчина пришел в отдел и рассказал о странном перемещении своего автомобиля. В итоге вышли на 23-летнего ростовчанина.

Полицейские предварительно выяснили, что нарушитель в нетрезвом состоянии гулял ночью по улице, увидел автомобиль и залез в салон. Ключей в замке зажигания не было, но это не остановило парня. Он завел машину и устроил поездку по городу.

Сейчас задержанный считается подозреваемым и находится под подпиской о невыезде. Дело завели по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

