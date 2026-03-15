Собянин сообщил об устранении более чем за сутки уже 108 БПЛА, летевших к Москве

Отечественными средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака еще одного летевшего на столицу вражеского дрона. Общее число сбитых более чем за сутки аппаратов достигло 108. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в MAX.
Днем в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже Росавиация добавила, что в Шереметьево также сняли ограничения.
Незадолго до этого представители Министерства обороны сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских дронов над российскими регионами.