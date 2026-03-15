92 человека спасли при пожарах в Ростовской области

С начала года при пожарах в Ростовской области спасли 92 человека, еще 49 человек погибли.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Ростовской области произошло 49 пожаров. Спасли 92 человека, но 49 человек погибли, еще 49 пострадавших получили травмы различной степени. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожарно-спасательные расчеты около 30 раз привлекались для ликвидации возгораний сухой растительности. Площадь ландшафтных пожаров составила 0,373 га.

— Всем нужно быть внимательными и бдительными. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни своих близких. Берегите свое жилье и имущество от огня, — обратились в МЧС к жителям Ростовской области.

