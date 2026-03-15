Мужчина поджег два автомобиля полицейских в Калининградской области

Правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерский, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево.