Мужчина поджег два автомобиля полицейских в Калининградской области

Калининградские правоохранители задержали 50-летнего жителя Черняховска, который поджег два автомобиля сотрудников силовых структур. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По словам представтелей ведомства, инцидент произошел в ночь на 12 марта, когда мужчина совершил поджог машин марок Ford и Volvo, принадлежавших представителям закона. Огонь задел и соседние автомобили, владельцами которых были обычные горожане.
Оперативно выйти на след подозреваемого удалось благодаря совместным усилиям сотрудников Министерства внутренних дел и Следственного комитета. Оказалось, что мужчина действовал целенаправленно. В отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям.
— Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, с учетом позиции прокуратуры в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает официальный Telegram-канал областной прокуратуры.
Правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерский, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево.