Собянин сообщил об уже 109 БПЛА, сбитых на подлете к Москве более чем за сутки

Системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают успешно отражать атаку Вооруженных сил Украины. Ими сбит еще один летевший на столицу беспилотник. Общее число уничтоженных более чем за сутки аппаратов достигло 109. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в MAX.
Днем в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже Росавиация добавила, что в Шереметьево также сняли ограничения.
Незадолго до этого представители Министерства обороны сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских дронов над российскими регионами.