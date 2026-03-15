В Симферополе разгорелся пожар — что известно

2СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе вечером в воскресенье произошло возгорание сухой травы на улице Севастопольской, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

«Поступило сообщение о возгорании сухой растительности по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43ж», — сказано в сообщении.

На месте работают два пожарных отделения. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров, проинформировали в МЧС.

И напомнили, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде из-за усиления северо-восточного ветра.

Ранее в воскресенье на пожаре в Кировском районе Крыма погиб пожилой мужчина. Пожар произошел ночью в одноэтажном жилом доме в городе Старый Крым.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
