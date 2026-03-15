В Симферополе разгорелся пожар — что известно

«Поступило сообщение о возгорании сухой растительности по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43ж», — сказано в сообщении.
На месте работают два пожарных отделения. К настоящему времени открытое горение удалось ликвидировать на площади 200 квадратных метров, проинформировали в МЧС.
И напомнили, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде из-за усиления северо-восточного ветра.
Ранее в воскресенье на пожаре в Кировском районе Крыма погиб пожилой мужчина. Пожар произошел ночью в одноэтажном жилом доме в городе Старый Крым.
Узнать больше по теме
