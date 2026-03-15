Комиссия назвала причину ДТП трамваев на улице Водников в Москве

Комиссия экспертов пришла к выводу, что причиной столкновения двух трамваев на улице Водников стал сбой в работе системы управления вагоном. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.