Комиссия назвала причину ДТП трамваев на улице Водников в Москве

Комиссия экспертов пришла к выводу, что причиной столкновения двух трамваев на улице Водников стал сбой в работе системы управления вагоном. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам представтелей ведомства, сервисная компания производителя трамвайных вагонов сейчас проводит дополнительное обследование всех подобных систем во всех вагонах этой серии, чтобы исключить такие ситуации в будущем.

— За управлением вагона была опытный водитель со стажем 23 года. Она действовала профессионально и правильно, в строгом соответствии с должностной инструкцией, — передает официальный Telegram-канал департамента.

По информации Госавтоинспекции, количество пострадавших при столкновении трамваев — 22 человека. Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы взяла под контроль установление обстоятельств ДТП. Сейчас движение трамваев на северо-западе Москвы полностью восстановлено.