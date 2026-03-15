Вашингтон
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Над Москвой сбит ещё один беспилотник

Системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников на столицу. Уничтожен ещё один БПЛА, направлявшийся к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила ещё восемь украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, и только за утро 15 марта сбито более 30 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о жертвах и разрушениях нет. К настоящему моменту число сбитых дронов превышает 40 БПЛА.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше