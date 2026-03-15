Под Калининградом задержали 50-летнего мужчину за поджоги машин силовиков

Ранее гражданина одной из стран Центральной Азии задержали по подозрению в диверсии: поджоге базовой станции сотовой связи во Владимирской области по заданию иностранного куратора. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области. В ФСБ отметили, что за диверсию в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.