Под Калининградом задержали 50-летнего мужчину за поджоги машин силовиков

В Калининградской области задержан поджигатель авто. Видео © пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
«В ночь на 12 марта в Черняховске был совершён поджог автомобилей “Форд” и “Вольво”, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов, пострадали также припаркованные рядом машины других жителей. Ущерб превысил 2 млн рублей», — говорится в тексте.
Сейчас мужчина арестован. Заведены уголовные дела по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Ранее гражданина одной из стран Центральной Азии задержали по подозрению в диверсии: поджоге базовой станции сотовой связи во Владимирской области по заданию иностранного куратора. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, но был задержан на территории Челябинской области. В ФСБ отметили, что за диверсию в России предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.