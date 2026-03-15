«Никто тебе не поможет»: женщина в ХМАО напала на девочку и попыталась ее утащить

Жительница Нижневартовска напала на восьмилетнюю девочку, которую подкараулила во дворе жилого дома. Она стала приставать к ней, зажимала рот, а затем потащила в неизвестном направлении. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Девочка смогли вырваться из рук похитительницы, когда та испугалась появления соседей. По словам отца и матери ребенка, это не первый подобный случай. Они уточнили, что женщина уже нападала на других детей и их матерей. Причем родители неоднократно жаловались в полицию, но каждый раз нападавшую отпускали.
— Жительница Нижневартовска напала на восьмилетнюю девочку и говорила, что «ей никто не поможет». После сегодняшнего происшествия девочка плачет и заикается. Физических травм она не получила, — говорится в публикации.
На детской площадке в жилом комплексе «Алхимово» в Новой Москве мужчина избил ребенка, который бил своего сверстника, пока тот лежал. Житель взял мальчика за куртку и ударил коленом в живот, после чего потащил его на соседнюю улицу.