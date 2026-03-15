Камыш и трава загорелись в районе улицы Лелюшенко в Ростове

Вечером 15 марта в Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнул ландшафтный пожар. К этой минуте открытое пламя уже ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пожарных задействовали около Лелюшенко, 4. В районе здания (по интернет-картам, это гипермаркет) загорелись камыш и трава. Вызов в экстренную службу поступил в 20:07, в 20:28 открытое горение ликвидировали на площади в 300 кв. метров.
Полную ликвидацию ландшафтного пожара пока не объявляли. Работы на месте происшествия продолжаются. Известно, что от МЧС привлекли восемь человек, используются две автоцистерны.
