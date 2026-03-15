Камыш и трава загорелись в районе улицы Лелюшенко в Ростове

Как уточнили в ведомстве, пожарных задействовали около Лелюшенко, 4. В районе здания (по интернет-картам, это гипермаркет) загорелись камыш и трава. Вызов в экстренную службу поступил в 20:07, в 20:28 открытое горение ликвидировали на площади в 300 кв. метров.