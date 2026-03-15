Ландшафтный пожар на улице Лелюшенко в Ростове полностью потушили

Вспыхнувшие камыш и траву в Ростове потушили в течение часа.

Источник: Комсомольская правда

Ландшафтный пожар на улице Лелюшенко в Ростове-на-Дону полностью потушили. Эту информацию вечером 15 марта подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, вызов из-за горящих камышей и травы в экстренную службу поступил в 20:07. В 20:28 открытое горение ликвидировали на площади в 300 кв. метров. После этого тушение продолжилось. Полностью все необходимые работы на месте происшествия завершили в 21:03.

От МЧС тушение вели восемь человек, использовали две автоцистерны.

