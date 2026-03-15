Силы ПВО за шесть часов сбили 113 дронов, 14 из них летели на Москву

Средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 113 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

С 14:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 73 дрона над Брянской областью, 18 — над Московским регионом (из них 14 летели на Москву), 7 — над Калужской, 6 — над Смоленской, 5 — над Курской областями. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал, что под Тихорецком обломки сбитого украинского дрона упали на территорию нефтебазы и спровоцировали пожар. Пострадавших нет, однако были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Возгорание уже потушили.

