Силы ПВО за шесть часов сбили 113 дронов, 14 из них летели на Москву

С 14:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО сбили 73 дрона над Брянской областью, 18 — над Московским регионом (из них 14 летели на Москву), 7 — над Калужской, 6 — над Смоленской, 5 — над Курской областями. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской, Тверской, Ярославской областями и акваторией Чёрного моря.