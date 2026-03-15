КСИР утверждает, что атаковал крылатыми ракетами четыре базы США

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) утверждает, что нанес ракетные удары одновременно по четырем американским военным базам в регионе, применив в ходе атак крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками. Об этом говорится в пресс-релизе штаба КСИР.

Источник: AP 2024

«ВМС корпуса одновременно нанесли удары по четырем базам США, расположенным в регионе», — указывается в сообщении, которое привело агентство Fars. По его данным, были атакованы авиабаза Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. По утверждению КСИР, в атаках применялись ударные беспилотники, а также «различные типы баллистических ракет и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками».

Как утверждается в пресс-релизе, «иранские вооруженные силы за последние несколько дней уничтожили более 80 процентов стратегических радаров и других важных объектов на военных базах США».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше