Смертельное ДТП произошло на светофоре в Курортном районе Петербурга

Ранее в Ленинградской области на трассе в районе посёлка Сосново столкнулись рейсовый автобус Volgobus, следовавший из Санкт-Петербурга, и легковой автомобиль. После столкновения автобус с 19 пассажирами, среди которых был один ребёнок, съехал в кювет, а водитель авто и его пассажир погибли на месте от полученных травм.