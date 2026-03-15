В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Местных жителей предупредили о работе систем оповещения.

ВОРОНЕЖ, 15 марта. /ТАСС/. Режим угрозы непосредственного удара БПЛА введен на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Воронеж и Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он.

