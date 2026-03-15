В Дептрансе назвали причину столкновения трамваев в Москве

В Москве установлена причина столкновения двух трамваев на северо-западе города. По данным департамента транспорта, инцидент на улице Водников произошёл из-за сбоя в системе управления вагоном.
Специалисты Московского метрополитена и компании-производителя провели обследование и пришли к такому выводу. После аварии будет проведена дополнительная проверка всех вагонов этой серии.
Столкновение трамваев маршрута № 6 случилось около 9:30 утра. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
