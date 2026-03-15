Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Силами противовоздушной обороны ликвидированы еще два летевших на столицу беспилотника ВСУ. Общее число уничтоженных более чем за сутки дронов достигло 113. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он на своей странице в MAX.
Незадолго до этого представители Министерства обороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили 125 украинских БПЛА над российскими регионами.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.